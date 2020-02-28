Кокорин намерен сыграть за сборную России на Евро-2020

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Кокорин намерен сыграть за сборную России на Евро-2020

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, который выступает в аренде в "Сочи", намерен вернуться в сборную России и попасть в состав на чемпионат Европы-2020.

"Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - передает слова Кокорина ТАСС

Напомним, что на групповой стадии Евро-2020 России предстоит сыграть против Бельгии, Дании и Финляндии.

Нападающий не вызывался в сборную России с ноября 2017 года.

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