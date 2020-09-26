Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом"

1 Теги спартак москватамбовалександр кокорин

Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин фотографировался с болельщиками перед матчем 9-го тура РПЛ против "Тамбова".

29-летний футболист контактировал с людьми, которые были без масок. Социальная дистанция форвардом также не соблюдалась.

Таким образом, игрок "красно-белых" грубо нарушил медицинский регламент Премьер-лиги. Скорее всего, его оштрафуют.

Матч "Тамбов" - "Спартак" начнётся в 14:00 мск. Кокорин должен выйти на игру в стартовом составе. 

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Комментарии

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laryushkinarostis

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью миостимулятора, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог--- https://nnna.ru/vladblog

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