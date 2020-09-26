Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом"
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин фотографировался с болельщиками перед матчем 9-го тура РПЛ против "Тамбова".
29-летний футболист контактировал с людьми, которые были без масок. Социальная дистанция форвардом также не соблюдалась.
Кокорин красава pic.twitter.com/vHrTPhZnTI— ДухЪ и Kruzheva (@Psychedalace) September 26, 2020
Таким образом, игрок "красно-белых" грубо нарушил медицинский регламент Премьер-лиги. Скорее всего, его оштрафуют.
Матч "Тамбов" - "Спартак" начнётся в 14:00 мск. Кокорин должен выйти на игру в стартовом составе.
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