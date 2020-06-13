Кокорин назвал две причины своего перехода в "Анжи" в 2013 году

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Кокорин назвал две причины своего перехода в "Анжи" в 2013 году

Форвард "Сочи" Александр Кокорин вспомнил, какие факторы побудили его летом 2013 года сменить московское "Динамо" на "Анжи".

"Мне сделал предложение новый клуб. В этом клубе играли мои любимые футболисты. Мне с детства нравился Роберто Карлос. До этого видел его и Это'О только по телевизору. Хотел попробовать, что бывает, когда тренируешься на их уровне. Вложив кучу денег, "Анжи" за два-три года дошёл до финала Кубка России. Я верил, что они могут выиграть чемпионат. В первую очередь я хотел стать чемпионом России. Мне казалось, что "Динамо" не готово к такому. Искал команду, которая будет бороться за чемпионство", - сказал Кокорин.

Скандальный нападающий числился в "Анжи" с 10 июля по 16 августа 2013 года, но официально дебютировать за команду не успел.

Из-за резкого сокращения финансирования махачкалинский клуб продал Кокорина обратно в "Динамо" за 19 миллионов евро.

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