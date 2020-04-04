Кокорин назвал фильмы, которые посмотрел на карантине

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в аренде в "Сочи", назвал фильмы, которые посмотрел во время карантина.

"Чем занимаюсь на карантине? Фильмы и сериалы смотрю. Недавно посмотрел "Просто помиловать". Сильно понравился. Также пересматривал "Власть в ночном городе" и "Спартака". Из российского очень понравился "Холоп".

В YouTube смотрел "Что было дальше?" "КраСаву" начал из-за себя смотреть. Выпуск со мной один раз посмотрел", - заявил Кокорин.

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