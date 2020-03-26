Кокорин назвал три причины, почему "Сочи" должен остаться в РПЛ

Форвард "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал о результатах сочинской команды.

"Сочи" одержал несколько побед и покинули зону вылета после возобновления сезона. Команда занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.

"Три причины, почему «Сочи» должен остаться в РПЛ? Первая и самая главная - инфраструктура, погода. Чтобы в таком городе не было футбола - это для меня всегда было загадкой. Я много раз был в Сочи, и здесь в любом случае должна быть своя команда. Вторая - мне нравится, когда появляются и закрепляются новые хорошие команды. Перелет до Сочи, размещение, гостиницы, то, как встречают - все это приятно выглядит. Третья - топовый стадион", цитирует Кокорина официальный сайт РПЛ.

Форвард после перехода в "Сочи" на правах аренды забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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