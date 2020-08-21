Кокорин не нужен "Роме"

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Кокорин не нужен "Роме"

Некий итальянский агент предлагал "Роме" услуги нападающего "Спартака" Александра Кокорина, утверждает Metaratings.

По информации источника, "волкам" российский форвард на сегодняшний день не нужен - они не собираются его покупать.

Напомним, что Кокорин только в начале месяца стал игроком "Спартака", заключив с клубом контракт по схеме "3+1".

Из-за травмы икроножной мышцы скандальный футболист до сих пор не дебютировал за "народную команду".

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