Кокорин не покинет "Фиорентину"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не покинет клуб зимой, сообщает Firenzeviola.it.

По сведениям источника, итальянский клуб не сумел продать футболиста, так как никто не проявил к нему интереса. При этом Кокорин не стал вести переговоров о досрочном разрыве контракта.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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