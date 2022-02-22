Кокорин не покинет "Фиорентину"

Теги фиорентинаалександр кокорин

Кокорин не покинет "Фиорентину"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не покинет клуб зимой, сообщает Firenzeviola.it.

По сведениям источника, итальянский клуб не сумел продать футболиста, так как никто не проявил к нему интереса. При этом Кокорин не стал вести переговоров о досрочном разрыве контракта.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 

Не пропустите: Агент Кокорина раскрыл степень серьёзности травмы игрока. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар высказался о несостоявшемся возвращении в "Барселону"

Неймар высказался о несостоявшемся возвращении в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов