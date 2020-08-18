Кокорин не полетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин не полетел с командой на матч 3-го тура РПЛ против "Уфы".

Матч состоится завтра, 19 августа. Начало - в 16:00 (мск).

Напомним, футболист не принимал участия в двух первых турах чемпионата из-за травмы икроножной мышцы.

"Спартак" подписал 29-летнего Кокорина в статусе свободного агента, заключив с ним контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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