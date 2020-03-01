Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом"

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Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом"

В 20-м туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. В начале матча счет открыл Евгений Луценко, а в середине второго тайма равновесие восстановил Александр Кокорин. Победу тульскому клубу принес гол Луценко на 96-й минуте.

"Арсенал" поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" остался на последнем, 16-м месте.

"Сочи" – "Арсенал" Тула - 1:2 (0:1)
Голы: Луценко, 5 - 0:1, Кокорин, 64 - 1:1, Луценко, 90+6 - 1:2

"Сочи": Джанаев, Мевля, Новосельцев, Набиуллин, Цаллагов, Бурмистров (Полоз, 79), Нобоа, Калугин, Мостовой, Заика (Маргасов, 79), Кокорин.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Альварес, Бауэр, Григалава, Костадинов, Лесовой (Кангва, 86), Ткачев (Ломовицкий, 81), Чаушич, Беляев, Луценко.

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