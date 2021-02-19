Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на матч со "Специей"

Теги фиорентинаспецияалександр кокорин

Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на матч со "Специей"

Тренерский штаб "Фиорентины" определился со стартовым составом команды на игру 23-го тура Серии А против "Специи".

Российский легионер "фиалок" Александр Кокорин начнёт сегодняшний матч на скамейке запасных.

Ранее тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли заявил, что появление 29-летнего нападающего на поле в поединке со "Специей" маловероятно.

Стартовый свисток на "Артемио Франки" прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Не пропустите: Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Суареса, не поставив в известность игрока

"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Суареса, не поставив в известность игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов