Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на матч со "Специей"

Тренерский штаб "Фиорентины" определился со стартовым составом команды на игру 23-го тура Серии А против "Специи".

Российский легионер "фиалок" Александр Кокорин начнёт сегодняшний матч на скамейке запасных.

Ранее тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли заявил, что появление 29-летнего нападающего на поле в поединке со "Специей" маловероятно.

Стартовый свисток на "Артемио Франки" прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Не пропустите: Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru