Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на матч со "Специей"
Тренерский штаб "Фиорентины" определился со стартовым составом команды на игру 23-го тура Серии А против "Специи".
Российский легионер "фиалок" Александр Кокорин начнёт сегодняшний матч на скамейке запасных.
Ранее тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли заявил, что появление 29-летнего нападающего на поле в поединке со "Специей" маловероятно.
Стартовый свисток на "Артемио Франки" прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Не пропустите: Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Официально: "Тамбов" продолжит играть в РПЛ и Кубке России
-
Гендиректор "Уфы" озвучил сумму, требуемую "Спартаком" за Урунова
-
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Ливерпуль" хочет перехватить трансферную цель "МЮ" и "Манчестер Сити"
-
"Бавария" может всем составом отправится на карантин из-за коронавируса
-
"Тамбов" объявил о переходе четырех футболистов
-
Клуб ФНЛ отказался от услуг Маркса Ленина
-
"Барселона" получила от "Атлетико" 5 миллионов за Суареса, не поставив в известность игрока
-
Стало известно, во сколько обойдется "Тоттенхэму" увольнение Моуринью
-
1
Куман обратился к игрокам "Барселоны" с мотивационной речью
-
"Динамо" отказалось от подписания хавбека "Шальке"
-
"Челси" нацелился на немецкого полузащитника
-
Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на матч со "Специей"
-
В "Спартаке" рассказали, повлияет ли заявка Роши на трансфер Промеса
-
9 игроков "Реала" пропустят матч с "Вальядолидом", в заявку внесены 5 воспитанников из "Кастильи"
-
"Краснодар" вернул Сафонова в заявку на сезон РПЛ
-
Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
-
Гендиректор "Тамбова" рассказала, кто спас клуб от банкротства
-
Стал известен диагноз Бензема
-
"Лилль" и "Рейнджерс" ведут борьбу за экс-форварда "Спартака"
-
Владелец "Интера" намекнул на продажу клуба
-
"Спартак" дозаявил Педро Рошу
-
Агуэро не знает, в каком клубе продолжит карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17