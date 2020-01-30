Кокорин не собирается возвращаться в "Динамо"

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина, ответил на вопросы о будущем игрока.

"Динамо" интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается. Мы обсуждаем с "Зенитом" разрыв контракта? Без комментариев", - сказал агент.

Напомним, что Кокорина после отказа переходить в "Сочи" на правах аренды отправили в дубль "Зенита" готовиться ко второй части сезона.

Сегодня появилась информация о желании форварда досрочно прекратить сотрудничество с "сине-бело-голубыми". За ситуацией следит московский "Локомотив".

Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год, сыграл 203 матча, забил 50 голов и сделал 26 ассистов.

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