Кокорин не сыграет с "Аталантой" Миранчука
Фото: инстаграм Александра Кокорина
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Аталантой", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает Firenze Viola.
По сведениям источника, футболист все еще не восстановился после травмы, а в клубе не хотят рисковать Кокориным, опасаясь рецидива. Возможно, форвард сможет сыграть 17 апреля в матче 31-го тура Серии А с "Сассуоло".
Матч "Фиорентина" - "Аталанта" состоится 11 апреля.
30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За итальянский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: В Италии считают, что Кокорину нужно искать другой клуб. | http://soccernews.ru
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