Кокорин не сыграет с "Беневенто"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пока не готов к возвращению на поле.

Напомним, что с прошлых выходных россиянин восстанавливается после мышечного повреждения бедра.

По информации "РБ-Спорт", 29-летний форвард не полетит с "фиалками" на матч 27-го тура Серии А против "Беневенто". Он останется во Флоренции и будет тренироваться по индивидуальной программе.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В его активе 3 матча без результативных действий.

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