Кокорин не сыграет с "Беневенто"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пока не готов к возвращению на поле.
Напомним, что с прошлых выходных россиянин восстанавливается после мышечного повреждения бедра.
По информации "РБ-Спорт", 29-летний форвард не полетит с "фиалками" на матч 27-го тура Серии А против "Беневенто". Он останется во Флоренции и будет тренироваться по индивидуальной программе.
Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В его активе 3 матча без результативных действий.
Не пропустите: Юран посоветовал Кокорину уйти из футбола. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" нацелился на Жоау Фелиша
-
"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 миллионов евро, чтобы окупить трансфер
-
"Милан" интересуется игроками "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити"
-
Орье, Эдегор и Кейн - в символической сборной недели в Лиге Европы
-
Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Эрика Байи
-
В ФНЛ побит рекорд результативности за один сезон
-
Зидан прокомментировал слухи о возвращении Роналду в "Реал"
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
"Манчестер Сити" нацелился на Жоау Фелиша
-
Кокорин не сыграет с "Беневенто"
-
Колосков - о России в таблице коэффициентов УЕФА: "Мы на дне"
-
Уайлдер близок к уходу из "Шеффилд Юнайтед". Он вывел команду из третьего дивизиона в АПЛ
-
Овчинников ответил на вопрос о готовности вернуться к работе
-
Уткин отреагировал на решение КДК РФС по жёлтым карточкам Фомина и Жиго
-
1
"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 миллионов евро, чтобы окупить трансфер
-
АПЛ назвала лучшего игрока и тренера февраля
-
Матч Мальта - Россия не будет перенесен
-
"Милан" интересуется игроками "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити"
-
Орье, Эдегор и Кейн - в символической сборной недели в Лиге Европы
-
Стоичков посоветовал "Барселоне" продать Гризманна
-
ЦСКА отреагировал на инфаркт Марка Гонсалеса
-
Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Овчинников усомнился в профессионализме Гончаренко
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" ведут борьбу за норвежского полузащитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17