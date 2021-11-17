Кокорин не сыграет с "Миланом" из-за травмы

Фото: инстаграм Кокорин/Автор неизвестен

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин может не сыграть в матче 13-го тура Серии А против "Милана".

Нападающий все еще не восстановился от повреждения.

Пресс-атташе флорентийского клуба Лука Ди Франческо заявил, что российский игрок занимается индивидуально.

Точные сроки восстановления Кокорина не сообщаются.

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