Кокорин не ведёт переговоры с другими клубами

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Кокорин не ведёт переговоры с другими клубами

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин дал очередные комментарии по поводу своего будущего.

"Никакой конкретики, никаких переговоров с "Балтикой" не было. Пока я ни с кем переговоры не веду. Проведу ли я оставшуюся часть сезона в "Зените-2"? Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос", - сказал 28-летний футболист.

21 января "Сочи" объявил об аренде Кокорина, однако форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что был отправлен в дубль "сине-бело-голубых".

Позднее в СМИ появлялись слухи об интересе к скандальному игроку со стороны "Локомотива", "Рубина" и "Балтики".

Не пропустите: Кокорин рассказал, от кого зависит его будущее. | http://soccernews.ru
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