Кокорин: "Не вижу себя тренером"

Теги александр кокорин

Кокорин: "Не вижу себя тренером"Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин исключил для себя возможность работы в будущем главным тренером.

"По поводу тренерской карьеры - вообще отдельный вопрос... Мне бы вообще не хотелось кого-то тренировать. Работать с детьми - может быть. Но тренером взрослой команды я себя не вижу", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Кокорин оценил шансы "Зенита" на выигрыш Лиги Европы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 18 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Спартак Москва 18 31
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов