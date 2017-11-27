Кокорин: "Не вижу себя тренером"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин исключил для себя возможность работы в будущем главным тренером.

"По поводу тренерской карьеры - вообще отдельный вопрос... Мне бы вообще не хотелось кого-то тренировать. Работать с детьми - может быть. Но тренером взрослой команды я себя не вижу", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Кокорин оценил шансы "Зенита" на выигрыш Лиги Европы. | soccernews.ru