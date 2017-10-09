Кокорин: "Непопадание на Кубок Конфедераций стало для меня звонком"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин поведал о том, что стало главной причиной, заставившей его прибавить в этом сезоне.

"Чемпионат Мира тут ни при чём. То, что я не попал на летний Кубок Конфедераций, стало для меня звонком - до этого я пять лет был в сборной. Очень хотел как можно скорее вернуться" - сказал 26-летний футболист.

Напомним, что Кокорин не вызывался в сборную России с ноября 2016 года по сентябрь 2017-го.

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