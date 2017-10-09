Кокорин: "Непопадание на Кубок Конфедераций стало для меня звонком"
Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин поведал о том, что стало главной причиной, заставившей его прибавить в этом сезоне.
"Чемпионат Мира тут ни при чём. То, что я не попал на летний Кубок Конфедераций, стало для меня звонком - до этого я пять лет был в сборной. Очень хотел как можно скорее вернуться" - сказал 26-летний футболист.
Напомним, что Кокорин не вызывался в сборную России с ноября 2016 года по сентябрь 2017-го.
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|Команда
|М
|О
|1
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|12
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|Краснодар
|12
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|ЦСКА Москва
|12
|21
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|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9