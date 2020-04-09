Кокорин носит противовирусный бейдж. Такой же есть у пресс-секретаря Путина

У нападающего "Сочи" Александра Кокорина заметили на одежде блокатор вирусов.

Стоит отметить, что так называемый "противовирусный бейдж" носит и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Блокатор представляет собой бейдж с картриджем, содержащим диоксид хлора, который якобы способен подавлять жизнедеятельность бактерий и вирусов в радиусе около метра.

В России смертельно опасный коронавирус выявлен уже у более чем 10 тысяч человек. 76 заражённых скончались.

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