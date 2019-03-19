Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт"
Сегодня, 19 марта, форварду питерского "Зенита" Александру Кокорину исполняется 28 лет.
Накануне в ходе общения с правозащитниками футболист рассказал, как будет отмечать этот праздник в следственном изоляторе.
"Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил - ни от родных, ни от друзей", - сказал Кокорин.
При этом нападающий признался, что надеется получить праздничный торт.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.
Не пропустите: Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Варан задумался об уходе из "Реала"
-
Марио Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура РПЛ
-
"Лестер" объявил о продлении контракта с капитаном команды Морганом
-
Симеоне: "Роналду может выиграть войну в одиночку, а Месси - только с партнёрами по "Барселоне"
-
Кутепов покинул расположение сборной России
-
Кьяртанссон ушёл из "Ростова"
-
Хадсон-Одои получил дебютный вызов в сборную Англии
-
Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт"
-
"Аякс" заключил новый долгосрочный контракт с Овермарсом, которого хотел переманить "Арсенал"
-
УЕФА выступила с заявлением касательно слов Погребняка об Ари в сборной России
-
Фергюсон и Гвардиола включены в десятку лучших клубных тренеров в истории по версии France Football
-
Зобнин: "Сложно прогнозировать, сыграю ли я с Бельгией"
-
Главные новости дня: 18 марта
-
Оспина: я в порядке и восстанавливаюсь вместе с семьей
-
"Райо Вальекано" уволил главного тренера
-
Касильяс: я бы хотел вернуться в Ла Лигу
-
В "Челси" обсудили будущее Сарри
-
Матч Бельгия - Россия обслужит румынский арбитр Хацеган
-
Бекхэм признался в разговоре по телефону во время управления Bentley
-
Глушаков: провели матч в честь Юбилея дяди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11