Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт"

Сегодня, 19 марта, форварду питерского "Зенита" Александру Кокорину исполняется 28 лет.

Накануне в ходе общения с правозащитниками футболист рассказал, как будет отмечать этот праздник в следственном изоляторе.

"Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил - ни от родных, ни от друзей", - сказал Кокорин.

При этом нападающий признался, что надеется получить праздничный торт.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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