Кокорин о суде: "Ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат"

1 Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин о суде: "Ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, играющий в "Сочи" в аренде, рассказал о судебном процессе, после которого он оказался в тюрьме.

"Я не знал, что так все происходит. Когда я окунулся в это, могу сказать, что любой может оказаться в такой ситуации. Даже не поймешь, откуда это прилетит. Там не так все просто, как выглядит со стороны.

Ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат. Поэтому хочется, чтобы была какая-то гуманность и справедливость", - цитирует Кокорина Sport24.

Напомним, что в октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году 5 месяцев колонии общего режима, братья Кокорины - 1 год 6 месяцев. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО.

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Комментарии

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lesnovsky

Глупо избивать людей, а потом говорить про гуманность и справедливость... Мало им дали... Надо было закрыть по полной...

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