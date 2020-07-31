Кокорин - о своём будущем: "Скоро всё узнаете"

Нападающий Александр Кокорин не дал конкретного ответа на вопрос, где он продолжит карьеру.

"Скоро всё узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро всё определится. Не всю прессу читайте, там часто врут", - заявил Кокорин.

С завтрашнего дня 29-летний форвард будет свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом".

Ожидается, что 1 августа о подписании соглашения с Кокориным объявит московский "Спартак". Стороны заключат договор по схеме "3+1".

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