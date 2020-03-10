Кокорин - о зарплате в "Зените": "С сентября мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признался, что после возвращения в "Зенит" ему ни разу не платили зарплату.

Напомним, что футболист почти год провёл в тюрьме, а после выхода на свободу заключил контракт с питерским клубом до конца сезона с окладом равным МРОТ.

"Зенит" говорит, что я просил 4 миллиона евро. Это неправда. Готов спокойно был играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге Чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические.

Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей. Зачем они это делают? Якобы показать, что я такой плохой, что сидел", - сказал Кокорин.

В итоге форвард зимой перебрался в "Сочи". Сначала он отказывался менять команду, но после ссылки в дубль передумал.

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