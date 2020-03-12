Кокорин обошел Промеса по забитым голам в РПЛ

Форвард "Сочи" Александр Кокорин забил два гола в игре против "Оренбурга" (5:1).

Таким образом, на счету Кокорина 61 гол в РПЛ. По этому показателю он сравнялся с Александром Бухаровым, а также обошел Владимира Бесчастных, Игоря Лебеденко (по 60 голов), Квинси Промеса и Бахву Тедеева (оба - по 59).

Также отметим, что Кокорин на высшем уровне забил 99 голов и ему остался один забитый мяч для того, чтобы войти в "Клуб 100".

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