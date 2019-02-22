Кокорин обратился к Дзагоеву

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к полузащитнику ЦСКА и партнёру по сборной России Алану Дзагоеву.

"Александр просил передать слова поддержки Алану. Дзага, будь сильным. Всё будет хорошо. Будешь ещё лучше и сильнее, когда вернешься" - говорится в посте, опубликованном в инстаграме Кокорина.

Напомним, что Дзагоев получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и выбыл из строя на 6-9 месяцев.

Что касается Кокорина, то он с октября прошлого года находится в СИЗО за участие в нескольких драках в центре Москвы.

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