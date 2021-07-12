Кокорин обратился к Манчини после победы сборной Италии на Евро-2020

Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на чемпионате Европы.

"Поздравляю, Мистер", — написал Кокорин в сториз своего инстаграма, прикрепив совместное фото с Манчини.

Италия в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, по пенальти 3-2).

Напомним, что Кокорин работал под руководством Манчини, когда итальянский специалист тренировал "Зенит".

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