Кокорин объяснил, почему игроки "Зенита" не поддержали его в ходе судебного процесса

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Кокорин объяснил, почему игроки "Зенита" не поддержали его в ходе судебного процесса

Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал о причинах молчания футболистов "Зенита" во время судебного процесса над ним.

"Я знаю, что "Зенит" предупредил игроков, что никто не может высказываться в мою поддержку, вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть, кто-то всё равно поддержал, например, Бранислав Иванович. Он сказал, что никто ему не может запретить высказывать мнение.

Дзюба? Я ни с кем не был на связи, не могу комментировать. Он капитан сборной, у него хорошие игры. Тяжело ослушаться клуб. У меня ни к кому нет претензий. Сейчас мы продолжаем общаться", - сообщил Кокорин.

Напомним, что нападающий угодил за решётку в октябре 2018 года и с тех пор больше не сыграл ни одного матча за "Зенит".

Прошлым летом контракт Кокорина с "сине-бело-голубыми" истёк и он на правах свободного агента перешёл в "Спартак", заключив соглашение по схеме "3+1".

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