Кокорин объяснил, почему он раньше говорил, что никогда не перейдет в "Спартак"

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин объяснил свою фразу о том, что он никогда не перейдет в стан "красно-белых".

"Так получилось, что для клубов, в которых я играл, "Спартак" был ключевым соперником, которого всегда не любили и который был раздражителем. Это как сейчас в боях – они устраивают шоу, специально своими высказываниями друг друга психологически выводят. К клубу как такового неприятия нет, просто есть соперничество, ты хочешь их обыграть и на этих эмоциях можешь что-то наговорить. Последствия могут быть такими.

Да, я вспоминаю эту фразу, сидя в офисе "Спартака" Да. Но я просто вспоминаю все такие ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит", - сказал Кокорин интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел за московский клуб девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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