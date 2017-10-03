Кокорин объяснил, с чем связана его успешная игра в новом сезоне

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин объяснил, с чем связана его успешная игра в новом сезонеФорвард питерского "Зенита" Александр Кокорин объяснил, с чем связана его успешная игра в новом сезоне.

"С чем связана моя успешная игра в последнее время? Дело в соответствии: сильная команда, я играю на своей позиции. С Сергеем Фурсенко у меня - отличные отношения. Он с самого начала, не зная меня, сказал, что доверяет и хочет, чтобы я играл в "Зените". Ничего кроме теплых слов не могу сказать", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Фурсенко оценил уровень готовности аргентинских легионеров "Зенита" выступать за свою национальную сборную. | soccernews.ru

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