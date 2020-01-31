Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи"

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Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, почему он отказался уходить в "Сочи", который арендовал его полторы недели назад.

"Просто обстоятельства так сложились. Если бы всё это было по-другому, то могло бы быть по-другому. Я возвращался в "Зенит" и у меня были свои амбиции и планы. У меня была цель и я придерживался своего плана. У меня была возможна аренда и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в "Зените" мне скажут - я им не нужен. Сейчас хоп и сказали - ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только "Зенит" выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение.

Слова владельца "Сочи" Бориса Ротенберга о том, что он обсуждал со мной аренду заранее? Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить", - сказал Кокорин в эфире программы "Фетисов" на телеканале "Звезда".

Напомним, что после отказа переходить в "Сочи" 28-летнего форварда отправили в "Зенит-2". Теперь не исключено, что футболист инициирует расторжение контракта с клубом. За ситуацией следит "Локомотив".

Не пропустите: Источник: "Спартак" летом интересовался Кокориным. | http://soccernews.ru
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