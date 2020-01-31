Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, почему он отказался уходить в "Сочи", который арендовал его полторы недели назад.
"Просто обстоятельства так сложились. Если бы всё это было по-другому, то могло бы быть по-другому. Я возвращался в "Зенит" и у меня были свои амбиции и планы. У меня была цель и я придерживался своего плана. У меня была возможна аренда и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в "Зените" мне скажут - я им не нужен. Сейчас хоп и сказали - ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только "Зенит" выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение.
Слова владельца "Сочи" Бориса Ротенберга о том, что он обсуждал со мной аренду заранее? Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить", - сказал Кокорин в эфире программы "Фетисов" на телеканале "Звезда".
Напомним, что после отказа переходить в "Сочи" 28-летнего форварда отправили в "Зенит-2". Теперь не исключено, что футболист инициирует расторжение контракта с клубом. За ситуацией следит "Локомотив".
Не пропустите: Источник: "Спартак" летом интересовался Кокориным. | http://soccernews.ru
главное
-
Источник: "Спартак" летом интересовался Кокориным
-
Смолов пошёл на 30-процентное понижение зарплаты ради перехода в "Сельту"
-
Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции
-
Защитник "Браги" Сантос перешел в "Рубин" на правах аренды
-
Месси помог "Барселоне" разгромить "Леганес" и выйти в 1/4 финала Кубка Испании
Лента новостей
-
Пандев может вернуться в "Интер"
-
Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Виллиана Жозе
-
Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи"
-
Карраско близок к возвращению в "Атлетико"
-
Стало известно, сколько "Сельта" заплатила за аренду Смолова
-
"Барселона" договорилась об аренде нападающего, но потом передумала
-
Источник: "Спартак" летом интересовался Кокориным
-
"Милан" сегодня оформит два трансфера
-
Месси стал автором уникального достижения
-
Смолов пошёл на 30-процентное понижение зарплаты ради перехода в "Сельту"
-
Главные новости: 30 января
-
"Лион" на выезде обыграл "Ниццу" и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Севилья" вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу 2-й лиги
-
Игнатьев прокомментировал переход Смолова в "Сельту"
-
АЕК вышел в 1/4 финала Кубка Греции
-
Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции
-
Жиру будет играть в "Челси" до конца сезона
-
Защитник "Браги" Сантос перешел в "Рубин" на правах аренды
-
Мостовой поделился мнением о переходе Смолова в "Сельту"
-
"Милан" отдал Рикардо Родригеса в аренду ПСВ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15