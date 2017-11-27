Кокорин оценил шансы "Зенита" на победу в Лиге Европы

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин оценил шансы своей команды на победу в Лиге Европы.

"На что готов пойти, если выиграем Лигу Европы? Можете придумать мне "челлендж". Так что, если выиграем, с радостью что-нибудь сделаем. А шансы-то большие, главное - справиться с паузой перед плей-офф турнира. Надо продолжить играть так, как мы играли в группе", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Спартака". | soccernews.ru