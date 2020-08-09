Кокорин оценил судейство в матче "Спартак" - "Сочи"

Теги спартак москвафк сочиалександр кокорин

Кокорин оценил судейство в матче "Спартак" - "Сочи"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал матч своей команды в 1-м туре РПЛ с "Сочи" (2:2).

Напомним, футболист не участвовал в этой встрече из-за травмы.

"Первый пенальти имел место быть, второй вообще непонятно с чего. Не ожидал, что с "Сочи" будет сложно, что смогут зацепить очки в Москве.

Судейство? Я такого не видел. Но справимся, ничего страшного", - цитирует Кокорина Sport24.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что завтра клуб снимется с чемпионата. Функционер недоволен судейством в матчах.

А еще: "Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"

Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов