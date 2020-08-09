Кокорин оценил судейство в матче "Спартак" - "Сочи"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал матч своей команды в 1-м туре РПЛ с "Сочи" (2:2).

Напомним, футболист не участвовал в этой встрече из-за травмы.

"Первый пенальти имел место быть, второй вообще непонятно с чего. Не ожидал, что с "Сочи" будет сложно, что смогут зацепить очки в Москве.

Судейство? Я такого не видел. Но справимся, ничего страшного", - цитирует Кокорина Sport24.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что завтра клуб снимется с чемпионата. Функционер недоволен судейством в матчах.

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