Кокорин оценил свой дебют в "Сочи"
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин доволен тем, как развивается его карьера в сочинском клубе.
"Александр Кокорин провел за "Сочи" 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами. А как вам игра Александра?" – сообщается в официальном Instagram "Сочи".
"Ниче так", – оставил свой комментарий Кокорин.
29-летний Кокорин перешел в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за сочинцев четыре матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Кокорин поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 марта
-
Кокорин оценил свой дебют в "Сочи"
-
Это’О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме в Парагвае
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" сравнил ван Дейка с Видичем
-
Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в Японию
-
"Минск" обыграл "Белшину" в чемпионате Беларуси
-
1
Моутинью показал, как сделать защитную маску из мужских трусов
-
"Едва не свалился в обморок". Форвард испанского клуба рассказал, как заболел коронавирусом
-
Кокорин поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Ливерпуля"
-
Заболотный присоединился к челленджу с туалетной бумагой
-
Брат Игуиана рассказал, почему Гонсало улетел из Италии в Аргентину
-
Нападающий сборной Нигерии погиб в автокатастрофе
-
1
"Барселона" собирается вернуть Аленью
-
Регилон может не вернуться в "Реал"
-
Оздоев рассказал, о чем он думал во время теста на коронавирус
-
Агент Ананидзе рассказал о самочувствии футболиста
-
Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную России
-
Агент Лукаку рассказал, почему игрок не перешел в "Ювентус"
-
Холанд призвал людей медитировать из-за паники в связи коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20