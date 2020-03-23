Кокорин оценил свой дебют в "Сочи"

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Кокорин оценил свой дебют в "Сочи"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин доволен тем, как развивается его карьера в сочинском клубе.

"Александр Кокорин провел за "Сочи" 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами. А как вам игра Александра?" – сообщается в официальном Instagram "Сочи". 

"Ниче так", – оставил свой комментарий Кокорин.

29-летний Кокорин перешел в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за сочинцев четыре матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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