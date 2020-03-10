Кокорин оценил возможность возвращения в "Зенит"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, рассматривает ли он вариант с возвращением в "Зенит", которому до лета принадлежат права на игрока.

"На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет", - сказал 28-летний футболист.

Кокорин выступал за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

Минувшей зимой питерский клуб вынудил форварда перейти в "Сочи". В противном случае он мог провести остаток сезона в дубле "сине-бело-голубых", выступающем в ПФЛ.

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