Кокорин оценил возможность возвращения в "Зенит"
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, рассматривает ли он вариант с возвращением в "Зенит", которому до лета принадлежат права на игрока.
"На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет", - сказал 28-летний футболист.
Кокорин выступал за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.
Минувшей зимой питерский клуб вынудил форварда перейти в "Сочи". В противном случае он мог провести остаток сезона в дубле "сине-бело-голубых", выступающем в ПФЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18