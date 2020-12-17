Кокорин оформил на маму несколько элитных автомобилей

Теги спартак москваалександр кокорин

Кокорин оформил на маму несколько элитных автомобилей

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин решил переписать часть своих активов на мать Светлану.

В частности, речь идёт об автопарке стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

По информации телеграм-канала Mash, на женщину оформлены такие автомобили, как BMW M7 60, Mercedes-AMG E 63 S, Porsche Macan turbo и Audi Q3.

29-летний Кокорин в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах за "Спартак". Летом нападающий заключил с "красно-белыми" контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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