Кокорин оформил на маму несколько элитных автомобилей
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин решил переписать часть своих активов на мать Светлану.
В частности, речь идёт об автопарке стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
По информации телеграм-канала Mash, на женщину оформлены такие автомобили, как BMW M7 60, Mercedes-AMG E 63 S, Porsche Macan turbo и Audi Q3.
29-летний Кокорин в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах за "Спартак". Летом нападающий заключил с "красно-белыми" контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Не пропустите: Аршавин порассуждал о будущем Кокорина в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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