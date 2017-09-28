Кокорин оформил третий подряд дубль в Лиге Европы

Теги александр кокоринзенит санкт-петербургреал сосьедад

Кокорин оформил третий подряд дубль в Лиге Европы

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин продолжает удивлять своими бомбардирскими достижениями.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы 26-летний футболист дважды забил в ворота "Реал Сосьедада".

Таким образом, Кокорин оформил третий подряд дубль в поединках второго по значимости еврокубкового турнира.

Всего в этом сезоне в активе нападающего сборной России 17 матчей, 14 голов и 4 ассиста. | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

Поздравляем Зенит с победой, а Александра Кокорина с новыми футбольными достижениями! Александр Кокорин установил собственный РЕКОРД результативности за сезон. В матче группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил два гола и довёл свой результативный счёт в сезоне-2017/18 до 14-ти голов. Предыдущий свой рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26-ти матчах за "Динамо" отличился всего 13-ть раз. За 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне в РФПЛ, 26-летний форвард ещё ни разу столько не забивал. Установив новый рекорд результативности, Александр Кокорин попутно вошёл в десятку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках. Оформив дубль в матче группового турнира против "Реал Сосьедад", Кокорин записал на свой результативный счёт 16-й и 17-й голы в еврокубках и вошёл в десятку лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне. Из них - 16 голов Кокорин забил в матчах Лиги Европы и один гол забил – в отборочном турнире Лиги чемпионов. Возглавляет список, лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне, Вагнер Лав, который забил за ЦСКА 30 мячей. Кокорин же сравнялся с Андреем Аршавиным, Олегом Веретинниковым и Дмитрием Лоськовым. Поздравляем александра с этим большим футбольным достижением! Желаем Александру Кокорину ПРОДОЛЖАТЬ забивать в каждом матче и чем больше, тем лучше! Будем всегда РАДЫ! Вперёд Александр! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 11 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ахмат 11 17
6 Ростов 11 16
7 Урал 11 16
8 Спартак Москва 11 14
9 Рубин 11 14
10 Уфа 11 13
11 Амкар 11 11
12 Арсенал Тула 11 11
13 Динамо Москва 11 10
14 Тосно 11 9
15 СКА Хабаровск 11 8
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов