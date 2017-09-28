Кокорин оформил третий подряд дубль в Лиге Европы

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин продолжает удивлять своими бомбардирскими достижениями.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы 26-летний футболист дважды забил в ворота "Реал Сосьедада".

Таким образом, Кокорин оформил третий подряд дубль в поединках второго по значимости еврокубкового турнира.

Всего в этом сезоне в активе нападающего сборной России 17 матчей, 14 голов и 4 ассиста. | http://soccernews.ru