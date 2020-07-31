Кокорин определился с игровым номером в "Спартаке"

Теги спартак москваалександр кокоринрезиуан мирзов

Кокорин определился с игровым номером в "Спартаке"

СМИ узнали, под каким номером будет играть за московский "Спартак" форвард Александр Кокорин.

Напомним, что "красно-белые" уже заключили контракт с 29-летним футболистом и в субботу должны объявить об этом официально.

По информации "СЭ", скандальный футболист выбрал "девятку", которая ранее принадлежала Резиуану Мирзову.

В "Сочи", где Кокорин выступал с февраля на правах аренды, у него был 91-й номер.

Не пропустите: Кокорин - о своём будущем: "Скоро всё узнаете". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов