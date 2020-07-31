Кокорин определился с игровым номером в "Спартаке"

СМИ узнали, под каким номером будет играть за московский "Спартак" форвард Александр Кокорин.

Напомним, что "красно-белые" уже заключили контракт с 29-летним футболистом и в субботу должны объявить об этом официально.

По информации "СЭ", скандальный футболист выбрал "девятку", которая ранее принадлежала Резиуану Мирзову.

В "Сочи", где Кокорин выступал с февраля на правах аренды, у него был 91-й номер.

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