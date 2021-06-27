Кокорин определился со своим будущим
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, форвард намерен бороться за место в основном составе итальянского клуба. Впрочем, решение по Кокорину примет новый главный тренер "фиалок". Не исключено, что клуб выставит россиянин на трансфер.
"Фиорентина" купила 30-летнего Кокорина у "Спартака" в зимнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он провел за флорентийский клуб четыре матча и не отметился результативными действиями.
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