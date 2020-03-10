Кокорин опроверг новость о том, что у него нет желания возвращаться в "Зенит"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде в "Сочи", опроверг новость о том, что он не хочет возвращаться в петербургский клуб.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист в интервью на ютуб-канале "КраСава" сказал, что у него нет желания снова оказаться в "Зените".

Кокорин в своем инстаграме опубликовал скриншот новости и большими буквами написал:

"Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты, как обычно, пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!"

Кокорин выступал за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

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