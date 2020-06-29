Кокорин опубликовал фотографию, на которой не соблюдает социальную дистанцию
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин побывал на дне рождения своего друга Геннадия Куропаткина.
Футболист опубликовал фотографию с празднования, на которой стоят 11 человек, не соблюдающих социальную дистанцию.
За "Сочи" форвард выступает на правах аренды, а его трансфер до конца сезона принадлежит "Зениту". В составе южан он забил 6 голов в 6 матчах.
Куропаткин являлся свидетелем по делу Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, которые осенью 2018 года поучаствовали в двух драках в центре Москвы, после чего почти год провели за решёткой.
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