Кокорин опубликовал фотографию, на которой не соблюдает социальную дистанцию

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин побывал на дне рождения своего друга Геннадия Куропаткина.

Футболист опубликовал фотографию с празднования, на которой стоят 11 человек, не соблюдающих социальную дистанцию.

За "Сочи" форвард выступает на правах аренды, а его трансфер до конца сезона принадлежит "Зениту". В составе южан он забил 6 голов в 6 матчах.

Куропаткин являлся свидетелем по делу Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, которые осенью 2018 года поучаствовали в двух драках в центре Москвы, после чего почти год провели за решёткой.

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