Кокорин опубликовал семейную фотографию в стиле "Симпсонов"

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин в своем Instagram поделился фотографией в стиле мультсериала "Симпсоны".

На фото Кокорин опубликовал себя в форме "Фиорентины" вместе с женой Дарьей Валитовой и сыном Майклом. Они позируют на фоне дома главных персонажей сериала, семьи Симпсонов.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

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