Кокорин опубликовал семейную фотографию в стиле "Симпсонов"

Теги фиорентинаалександр кокорин

Кокорин опубликовал семейную фотографию в стиле "Симпсонов"

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин в своем Instagram поделился фотографией в стиле мультсериала "Симпсоны".

На фото Кокорин опубликовал себя в форме "Фиорентины" вместе с женой Дарьей Валитовой и сыном Майклом. Они позируют на фоне дома главных персонажей сериала, семьи Симпсонов.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

Не пропустите: "Динамо" получит долю от трансфера Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов