Кокорин отдал голевую передачу в матче за "Фиорентину" (видео)

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Кокорин отдал голевую передачу в матче за "Фиорентину" (видео)

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин отметился голевой передачей в товарищеском матче с "Остермюнхеном" (7:1), который выступает в восьмом по силе немецком дивизионе.

Кокорин вышел на поле в перерыве и на 65-й минуте ассистировал Марко Бенасси.

30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". В составе итальянского клуба он принял участие в четырех официальных матчах, но не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Кокорин в тапках отправился на сбор "Фиорентины". | http://soccernews.ru
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