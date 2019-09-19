Кокорин отметил выход на свободу в ресторане, заплатив почти тысячу долларов

Стало известно, чем нападающий "Зенита" Александр Кокорин занимался после выхода из исправительной колонии в Белгородской области.

Как сообщает Mash, среди прочего футболист в компании семьи и друзей посетил ресторан "Шеф". Чтобы не светиться, он выбрал для отдыха закрытый VIP-зал.

В элитном заведении компания Кокорина оставила почти тысячу долларов, а именно 58 тысяч 920 рублей. Сумма указана с учётом скидки. Чеки прилагаются.

Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

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