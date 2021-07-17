Кокорин отправился на сбор "Фиорентины" в тапках (видео)

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин отличился во время отправки команды на предсезонный сбор.

30-летний россиянин садился в поезд, будучи в тапках. Его одноклубники традиционно были обуты в кроссовки.

Напомним, что форвард досрочно завершил свой летний отпуск и вернулся во Флоренцию на 10 дней раньше положенного срока, чтобы поработать над укреплением своих мышц.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

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