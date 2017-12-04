Кокорин отправился в Финляндию

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Кокорин отправился в Финляндию

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин отправился в Финляндию, сообщают российские СМИ.

26-летний футболист поехал в Хельсинки на профилактический осмотр, связанный с травмой голеностопа.

При этом отмечается, что это не повлияет на участие Кокорина в следующем матче. Напомним, что в четверг "Зенит" на выезде сыграет с "Реал Сосьедадом". 
 
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