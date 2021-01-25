Кокорин отправился во Флоренцию вместе с женой и ребенком

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин вылетел во Флоренцию, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

"По пути во Флоренцию", - говорится в официальном Instagram "Фиорентины", с прикрепленной фотографией Кокорина, его жены Дарьи и сына Майкла.

В ближайшие дни 29-летний Кокорин пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, форвард подпишет с клубом контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро.

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