Кокорин отправился во Флоренцию вместе с женой и ребенком

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Кокорин отправился во Флоренцию вместе с женой и ребенком

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин вылетел во Флоренцию, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

"По пути во Флоренцию", - говорится в официальном Instagram "Фиорентины", с прикрепленной фотографией Кокорина, его жены Дарьи и сына Майкла.

В ближайшие дни 29-летний Кокорин пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, форвард подпишет с клубом контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Названа вероятная дата первой тренировки Кокорина с "Фиорентиной". | http://soccernews.ru
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