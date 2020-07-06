Кокорин отреагировал на чемпионство "Зенита"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался по поводу досрочной победы "Зенита" в российской Премьер-лиге.

"Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!" - сказал скандальный форвард.

Напомним, что до конца нынешнего сезона Кокорин является игроком "Зенита", однако с февраля он на правах аренды выступает за "Сочи".

"Сине-бело-голубые" стали семикратными чемпионами - один раз они брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

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