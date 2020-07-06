Кокорин отреагировал на чемпионство "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургфк сочиалександр кокорин

Кокорин отреагировал на чемпионство "Зенита"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался по поводу досрочной победы "Зенита" в российской Премьер-лиге.

"Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!" - сказал скандальный форвард.

Напомним, что до конца нынешнего сезона Кокорин является игроком "Зенита", однако с февраля он на правах аренды выступает за "Сочи".

"Сине-бело-голубые" стали семикратными чемпионами - один раз они брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

Не пропустите: Канделаки поздравила с чемпионством баскетбольный "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" поспорит с двумя итальянскими клубами за защитника "Стандарда"

"Спартак" поспорит с двумя итальянскими клубами за защитника "Стандарда"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов