Кокорин отреагировал на отмену матча с "Тамбовом"

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Кокорин отреагировал на отмену матча с "Тамбовом"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в аренде в "Сочи", отреагировал на отмену игры с "Тамбовом".

"Миссия выполнена. Всем здоровья", - написал Кокорин в инстаграме.

Отметим, что даже в случае технических поражений "Сочи" в двух последних турах, команда сохранит прописку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что в "Сочи" было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.

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"Сочи" не сможет сыграть против "Тамбова" из-за вспышки коронавируса в команде

"Сочи" не сможет сыграть против "Тамбова" из-за вспышки коронавируса в команде

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