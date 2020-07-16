Кокорин отреагировал на отмену матча с "Тамбовом"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в аренде в "Сочи", отреагировал на отмену игры с "Тамбовом".

"Миссия выполнена. Всем здоровья", - написал Кокорин в инстаграме.

Отметим, что даже в случае технических поражений "Сочи" в двух последних турах, команда сохранит прописку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что в "Сочи" было выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.

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