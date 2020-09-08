Кокорин отреагировал на приговор актеру Ефремову, который совершил смертельное ДТП

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин поддержал актера Михаила Ефремова, который приговорен к восьми годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в Москве.

"В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь", - приводит слова Кокорина телеканал "Звезда".

Трагедия произошла в Москве в июне. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице. Приговор Ефремову огласят 8 сентября. Прокурор запросил для артиста 11 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину сначала признал, потом отказался от признания, но в последнем слове на суде снова признал.

Стоит отметить, что Кокорин также сидел в тюрьме. Футболист провел около года в СИЗО и колонии общего режима за удар чиновника Дениса Пака.

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