Кокорин отрицает, что "Спартак" платит ему 3 миллиона евро в год
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин заверил, что фигурирующая в СМИ информация о его зарплате не соответствует действительности.
Напомним, что источники называли следующие условия контракта 29-летнего футболиста: соглашение по схеме "3+1", годовой оклад - 3 миллиона евро, подъёмные - 2,5 миллиона.
"Сколько лет я слушаю по поводу моих зарплат. И ни разу правильно не написали. Я, честно, читаю, и где-то что-то плюс-минус, но ни разу чётко никто не написал", - заявил форвард.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Спартак" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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