Кокорин ответил на комментарий Промеса

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Кокорин ответил на комментарий Промеса

Форвард "Спартака" Александр Кокорин отреагировал на комментарий экс-игрока клуба Квинси Промеса.

Напомним, что ранее Промес написал под одним из фото с первой тренировки Кокорина: "Davaiii blyettt".

"Wait you back (Жду твоего возвращения)", - ответил Кокорин.

Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год. За это время он провел 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.

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