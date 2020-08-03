Кокорин ответил на комментарий Промеса

Форвард "Спартака" Александр Кокорин отреагировал на комментарий экс-игрока клуба Квинси Промеса.

Напомним, что ранее Промес написал под одним из фото с первой тренировки Кокорина: "Davaiii blyettt".

"Wait you back (Жду твоего возвращения)", - ответил Кокорин.

Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год. За это время он провел 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.

Читайте также: Промес эмоционально отреагировал на переход Кокорина в "Спартак". | http://soccernews.ru